"Деловой ландшафт" создадут около новых станций метро в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

В нижегородском Доме народного единства прошел круглый стол на тему "Деловая активность вокруг нового метро". Организаторами мероприятия выступили нижегородский филиал "Российской газеты", Российское экологическое движение, ГК "Моспроект-3" и Telegram-канал "Метро НН".

В рамках мероприятия предприниматели, представители власти, общественники и журналисты обсудили развитие территорий около будущих станций метро "Площадь Свободы" и "Сенная".

По мнению экспертов, уже сейчас необходимо работать над "картой" деловой активности вблизи новых транспортных узлов в районе Станционной улицы в Сормове и на Сенной площади.

Политолог Иван Юдинцев, который сейчас живет и работает в Москве, поделился наблюдениями, как вслед за ростом транспортной доступности подтягивается бизнес, расширяется торгово-развлекательная и иная инфраструктура:

"Выбирая места для вложения денег, предприниматель не просто ориентируется на хорошую транспортную доступность. Это обязательное условие для бизнеса. Работая в столице, как нижегородец, я уже получаю от московского бизнеса запрос на разъяснения: что будет вокруг метро, какая там земля, кому она принадлежит, есть ли свободные места, в какие структуры обращаться для решения вопросов. И для города это хорошо - затраты на строительство, как показала практика Москвы, быстро окупаются, в том числе и за счет активности бизнеса", - сказал Иван Юдинцев.

Эксперты также отметили, что, кроме грамотного распределения деловых и туристических потоков вблизи новых станций метро необходимо позаботиться и о городском транспорте. Для этого нужно учитывать, прежде всего, появление новых конечных и пересадочных узлов — "Сенной" вместо "Горьковской" и "Сормовской" вместо "Буревестника".

Председатель комитета регионального Заксобрания по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям Василий Суханов высказался за создание около новых станций метро перехватывающих парковок, которые помогут разгрузить центр Нижнего Новгорода от автомобилей.

Профессор ННГАСУ Александр Иванов уверен, что властям важно поддерживать идею объединения всех видов транспорта в единую интегрированную систему, чтобы личный автомобиль можно было почти не использовать.

Руководитель группы экомониторинга общественного совета Минприроды Элмурод Расулмухамедов обратил внимание на необходимость создания новых экологических объектов.

"Появление такого крупного инфраструктурного объекта, как станция метро и ТПУ, должно привести к изменениям в сфере предпринимательства, жилищного строительства и всего остального вокруг. Как это сделать? Сегодня мнения разделились – кто-то за то, чтобы отдать эти перемены бизнесу, другие – за работу строго по плану и нормативам. Но, как правило, истина всегда посередине", - отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что стоимость работ по строительству новых станций метро составляет 35,5 млрд рублей. Завершение строительства линии метрополитена протяженностью 3,2 км планируется до конца 2025 года.

Фото: организаторы мероприятия