Уровень безработицы в России в феврале обновил исторический минимум

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Уровень безработицы в России в феврале 2024 года опять обновил исторический минимум. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на данные Росстата.
"Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в феврале 2024 года составил 2,8% (без исключения сезонного фактора)", — говорится в документе.
По сведениям Росстата, к концу месяца в органах службы занятости состояли на учёте 500 тысяч граждан, при этом 400 тысяч имели статус безработного, а 300 тысяч получали пособие по безработице.
Напомним, в 4 квартале 2023 года уровень безработицы в целом по стране составил 2,9%. Это были рекордные показатели за всю историю страны.
Рост безработицы был зафиксирован только в двух регионах, в четырёх показатели не изменились, а в остальных 79 - снизились. Нижегородская область вошла в топ-5 регионов с самым низким уровнем безработицы.
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