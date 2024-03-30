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Нижегородцев с "Картой болельщика" приглашают на матч "Пари НН" - "Краснодар"

05 апреля 2024 10:58  [75] Спорт

Фото: ФК "Пари НН"

Жители и гости Нижегородской области к началу апреля оформили почти 109 тысяч "Карт болельщика". Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Напомним, что подать заявление на оформление "Карты болельщика" через Госуслуги можно с 4 июля 2022 года. Для посещения матчей Российской премьер-лиги наличие данной карты обязательно.

Директор УМФЦ Нижегородской области Светлана Мусарская отметила, что любители футбола могут в день матча оформить карту во временных окнах на стадионе с помощью сотрудников МФЦ. С начала года таким способом было оформлено около тысячи новых карт.

6 апреля состоится домашний матч 23 тура между ФК "Пари Нижний Новгород" - ФК "Краснодар". Нижегородская команда ждёт болельщиков на стадионе на Стрелке.

"Игра с "Краснодаром" открывает серию домашних матчей с грандами российского футбола. Как всегда, у нас будет масса сюрпризов для наших болельщиков, которых мы ждём на стадионе", - подчеркнул генеральный директор ФК "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов.

Летом прошлого года Нижегородская область вошла в топ-5 регионов по количеству оформленных "Карт болельщика" - и стабильно держится в числе лидеров по данному показателю.

Ранее сообщалось, что Минцифры разработало приложение "Карта болельщика" для оформления Fan ID. Через него с помощью биометрии или загранпаспорта оформить карту можно полностью в онлайн-формате.

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Теги:
МФЦ Футбол
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