фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области
Ребёнок госпитализирован после пожара в Кстове. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Согласно информации, вызов на пожар в многоквартирном жилом доме на пл. Ленина д.2 поступил около 9:00 7 апреля.
Возгорание потушено на площади 20 кв.м., пострадала внутренняя отделка квартиры и имущество.
При помощи дыхательных масок специалисты ведомства спасли 16 человек, из них шестеро детей. Госпитализация потребовалась шестилетнему мальчику.
От МЧС России привлекались семь единиц техники и 23 сотрудника.
Ранее сообщалось, что 7 апреля также тушили возгорание торгового павильона на улице Львовская в Нижнем Новгороде.
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