Ребёнок госпитализирован после пожара в Кстове Происшествия

фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Ребёнок госпитализирован после пожара в Кстове. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, вызов на пожар в многоквартирном жилом доме на пл. Ленина д.2 поступил около 9:00 7 апреля.

Возгорание потушено на площади 20 кв.м., пострадала внутренняя отделка квартиры и имущество.

При помощи дыхательных масок специалисты ведомства спасли 16 человек, из них шестеро детей. Госпитализация потребовалась шестилетнему мальчику.

От МЧС России привлекались семь единиц техники и 23 сотрудника.

Ранее сообщалось, что 7 апреля также тушили возгорание торгового павильона на улице Львовская в Нижнем Новгороде.