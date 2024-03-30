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Общество

Участник СВО Сергей Пестов выпустил клип на песню "Еще живой"

08 апреля 2024 16:45  [96] Общество

Ветеран спецразведки погранвойск, участник вооружённого конфликта в Таджикистане, участник СВО и автор-исполнитель патриотических песен  Сергей Пестов выпустил новый клип на свою песню "Ещё живой". 

Кадры, вошедшие в клип были сняты на передовой, большая часть из них - в преддверии новогодних праздников. 

"Несмотря на снарядный голод и проблему с людским резервом, который противник стал испытывать в последнее время, сопротивляется он отчаянно, не оставляя попыток контратаковать наши боевые порядки ломающие его линии обороны. И хотя стратегических результатов ему это не даёт, он продолжает цепляться за свои опорники, и его также по-прежнему сложно выбить из них. Но сегодня наши парни бьют по нему гораздо больнее и неприятнее, чем он по нам", - отметил Сергей Пестов.

Он также добавил, что клип "Ещё живой" - это "боевой привет нашему надёжному тылу, пусть и с небольшого участка фронта, но в олицетворении всех наших парней, которые сегодня выбивают врага с захваченных территорий". 

Ранее сообщалось, что церемония награждения Национальной премии "СВОИМ" состоялась в Нижнем Новгороде 29 марта.

 

 

 

 

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Теги:
Военные СВО
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