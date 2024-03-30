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Общество

Временные ограничения введены на федеральных трассах области в связи с ремонтом

15 апреля 2024 09:38  [120] Общество

Фото: Упрдор Москва - Нижний Новгород

На федеральных трассах в Нижегородской области действуют временные ограничения. Они связаны с проведением ремонтных работ, в ходе которых к нормативному состоянию приводится дорожное покрытие и инфраструктура. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ "Упрдор Москва — Нижний Новгород".

Трасса М-7 "Волга"

Под Дзержинском готовятся работы по устройству слоёв износа на участке с с 377 по 383 км, на обходе Нижнего Новгорода - с 404 по 415 км. Работы запланированы до 30 сентября, проезжая часть будет сужена, а максимальная скорость движения ограничена 50 км/ч.

На мосту через Оку (413-414 км) проводится плановый ремонт, который продлится до декабря. На переправе действуют ограничения по скорости – 50 км/ч.

На путепроводе, расположенном на обходе Нижнего Новгорода (429 км), ведутся планово-предупредительные работы. Движение по сооружению будет ограничено из-за сужения проезжей части, максимальная скорость – 40 км/ч.

На территории Кстовского и Лысковского районов на участке с 473 по 490 км ремонт будет вестись до 15 августа. Максимальная скорость вне населённых пунктов - 50 км/ч, в населённых пунктах - 40 км/ч. Сейчас на участке с 484 по 485 ведутся работы по расширению, с 478 по 482 – по устройству водоотведения, установке барьерного ограждения, проезжая часть сужена.

В Воротынском районе на участке с 552 по 558 км действуют ограничения в связи с проведением ремонта, максимальная скорость вне населённых пунктов - 50 км/ч, в населённых пунктах - 40 км/ч. На этой неделе текущие ограничения действуют на следующих участках: 528-529 км – разработка грунтов на обочине, сужение проезжей части; 543-545 км – фрезерование покрытия, сужение проезжей части, возможен реверс; 549-551 км – устройство выравнивающего слоя покрытия, возможен реверс.

Трасса Р-158 Нижний Новгород - Саратов

В Дальнеконстантиновском районе на участке с 40 по 52 км ведётся капитальный ремонт с расширением дороги, который продлится до 31 октября 2024 года. На всём протяжении участка действуют ограничения движения, проезжая часть сужена, максимальная скорость - 50 км/ч.

В Арзамасском районе с 77 по 104 км трассы с 15 апреля 2024 года по 30 октября 2025-го также стартовал капитальный ремонт с расширением дороги. На участке действуют ограничения движения, проезжая часть сужена. Максимальная скорость - 50 км/ч, в населённых пунктах - 40 км/ч.

В Починковском районе на участке с 193 по 218 км до 31 октября будут обустраивать инфраструктуру дороги. Возможны краткосрочные ограничения, связанные с сужением проезжей части.

Трасса Р-177 "Поветлужье"

На 123 км в Воскресенском районе запланирован ремонт аварийного моста через Зимару. Проезд организован по одной полосе, максимальная разрешённая скорость – 20 км/ч. По мосту запрещено движение транспортных средств общей массой свыше 20 тонн и нагрузкой на ось 8 тонн. В настоящее время разрабатывается проектная документация на проведение работ. Объезд возможен по маршруту: Боковая – Красные баки – Ядрово - Воздвиженское – Воскресенское.

На участке с 146 по 186 км проводится плановый ремонт, который продлится до 31 октября Максимальная скорость вне населённых пунктов - 50 км/ч, в населённых пунктах - 40 км/ч. Проезжая часть сужена, возможен реверс.

Актуальная карта ремонтных работ на автодорогах, находящихся в ведении ФКУ "Упрдор Москва — Нижний Новгород", размещена по ссылке.

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Теги:
Дороги М-7 Р-158
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