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Общество

Более 170 км трубопроводов теплосетей заменены в Нижнем Новгороде в 2023 году

19 апреля 2024 11:49  [104] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

173 км трубопроводов теплосетей заменены в Нижнем Новгороде в 2023 году. Об этом заявил глава города Юрий Шалабаев, представляя отчет о деятельности мэрии депутатам Гордумы Нижнего Новгорода.

"С каждым годом уверенно набирают темпы показатели по замене теплосетей. Из 173 км трубопроводов, замененных в прошлом году, – большая часть этого объема выполнена АО "Теплоэнерго". Это рекордный показатель за последние 4 года", – сообщил Юрий Шалабаев.

В прошлом году выполнена замена важных участков магистральных теплотрасс, в том числе менялись сети под дорогами и общественными пространствами перед началом работ по проектам "Безопасные качественные дороги" и "Формирование комфортной городской среды".

Юрий Шалабаев также отметил, что развитие инженерной инфраструктуры имеет решающее значение для расширения перспектив городской застройки. Для освоения новых территорий необходимо создать условия для строительства жилья, объектов социальной и коммерческой инфраструктуры.

"Такие масштабные задачи невозможно выполнить силами только местного бюджета. Два капитальных проекта по развитию водоснабжения/водоотведения на южных территориях нашего города реализуются с привлечением инфраструктурных бюджетных кредитов по строительству магистральных сетей в Ольгино и Новинках и реконструкции станции "Малиновая гряда", в результате которой существенно увеличится ее мощность. Реализация данных проектов позволит обеспечить бесперебойное водоснабжение и водоотведение как существующей, так и перспективной застройки на этих территориях", – подчеркнул глава города.

Юрий Шалабаев также отметил, что в рамках федерального проекта «Чистая вода» в прошлом году был реализован еще один проект.

"Проект не такой глобальный, но не менее важный. Завершено строительство водопровода в деревне Новопокровское, которая уже почти 20 лет является частью Советского района, но ее жителям до недавнего времени было недоступно центральное водоснабжение", – резюмировал мэр.

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Теги:
Городское хозяйство ЖКХ Теплоснабжение
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