Студенческий мостик через Почаинский овраг в Нижнем Новгороде закроют 20 апреля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Студенческий мост через Почаинский овраг в Университетском переулке в Нижнем Новгороде планируется перекрыть с 20 апреля. Об этом сообщает министерство градостроительной деятельности и развития агломераций региона.

Новый мост откроют для пешеходов в начале 2025 года.

В ходе создания террасного парка подрядчик заменил более 100 метров ливневого коллектора в Почаинском овраге, где протекает река Почайна.

"Замена устаревшего коллектора включает в себя разработку грунта траншеи, устройство оснований коллектора, гидроизоляцию камер. В настоящее время выполнен монтаж шести плит днищ камер коллектора наружной канализации на участке от верховья Почаинского оврага и до пешеходного моста", - пояснили в минграде.

Одновременно с заменой коллектора ведется подготовка к укреплению склонов оврага, а затем будет демонтирован газопровод, проходящий по Студенческому мосту.

После завершения инженерных работ в овраге будет высажено более тысячи деревьев и десяти тысяч кустарников.

Напомним, пешеходный мост через Почаинский овраг в Нижнем Новгороде планировалось закрыть на два года.

Также ранее сообщалось, что создание террасного парка в Почаинском овраге стартовало в Нижнем Новгороде в декабре 2023 года.