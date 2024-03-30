Молодёжную палату при Гордуме наделили правом нормотворческой инициативы Политика

Фото: Гордума Нижнего Новгорода

Депутаты городской Думы Нижнего Новгорода на заседании 19 апреля, прошедшем под председательством Олега Лавричева, поддержали внесение изменений в Положение о Молодёжной палате при городской Думе и Положение об Общественной палате Нижнего Новгорода.

Ранее решением городской Думы города Нижнего Новгорода были внесены изменения в Устава города, которыми и Общественная палата города Нижнего Новгорода, и Молодёжная палата при городской Думе были наделены правом подготавливать и вносить на рассмотрение городского парламента проекты муниципальных правовых актов.

19 апреля соответствующим образом актуализированы и Положения об Общественной и Молодёжной палатах.

"В наделении Молодёжной палаты правом нормотворческой инициативы есть глубокий практический смысл. Для ребят, которые трудятся в составе Молодёжной палаты вот уже второй год, это некое преддверие будущей депутатской работы. Они проявляют гражданскую активность, социальную активность, и мы их поддерживаем участием в реальных делах управления городом. Пусть почувствуют свою ответственность, нарабатывают компетенции и будут взрослеть в ходе этой работы", - отметил Олег Лавричев.

Стоит напомнить, что история Молодёжной палаты началась 21 ноября 2012 года, когда городской Думой было принято решение о её формировании. Первоначальной задачей нового молодёжного объединения стало раскрытие потенциала молодого поколения. С тех пор Молодёжная палата стала настоящий школой для ярких, активных и талантливых нижегородцев, решивших посвятить себя работе на благо Нижнего Новгорода и его жителей.