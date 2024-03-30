Нижегородская область получит 326 млн рублей на модернизацию систем ЖКХ из ФРТ

Фонд развития территорий одобрил заявку Нижегородской области на получение финансовой поддержки для модернизации коммунальной инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Помимо Нижегородской области, финансовую поддержку на модернизацию систем ЖКХ из средств ФРТ получат Волгоградская область и Красноярский край.
Общая сумма поддержки для Нижегородской области из фонда составит 326,5 млн рублей.
"Средства направят на ремонт водовода протяженностью около 9 км в Нижнем Новгороде, на капремонт водопроводной сети длинной 38 км в поселке Мухтолово Ардатовского района", - говорится в сообщении.
Также часть средств ФРТ направят на модернизацию 8,3 км сетей центрального теплоснабжения в Чкаловске и реконструкцию 3,8 км тепловых сетей в Ильиногорске.
Все объекты должны быть введены в эксплуатацию до конца 2024 года.
Напомним, почти 5 млрд рублей направят на модернизацию коммунальной инфраструктуры Нижегородской области.
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