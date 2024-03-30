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Общество

Нижегородская область получит 326 млн рублей на модернизацию систем ЖКХ из ФРТ

19 апреля 2024 18:26  [78] Общество

Фонд развития территорий одобрил заявку Нижегородской области на получение финансовой поддержки для модернизации коммунальной инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Помимо Нижегородской области, финансовую поддержку на модернизацию систем ЖКХ из средств ФРТ получат Волгоградская область и Красноярский край.

Общая сумма поддержки для Нижегородской области из фонда составит 326,5 млн рублей.

"Средства направят на ремонт водовода протяженностью около 9 км в Нижнем Новгороде, на капремонт водопроводной сети длинной 38 км в поселке Мухтолово Ардатовского района", - говорится в сообщении.

Также часть средств ФРТ направят на модернизацию 8,3 км сетей центрального теплоснабжения в Чкаловске и реконструкцию 3,8 км тепловых сетей в  Ильиногорске.

Все объекты должны быть введены в эксплуатацию до конца 2024 года.

Напомним, почти 5 млрд рублей направят на модернизацию коммунальной инфраструктуры Нижегородской области.

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Теги:
ЖКХ Реконструкция
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