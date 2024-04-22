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Общество

Нижегородский доброволец "Орёл": "Все родные и знакомые меня поддерживают, ведь мы защищаем нашу Родину"

24 апреля 2024 18:30  [2] Общество

Фото: Дом народного единства

Нижегородский доброволец с позывным "Орёл" служит в зоне СВО с сентября 2022 года. Принимал участие в военных операциях в качестве снайпера.

"Все родные и знакомые меня поддерживают, понимают, почему я принял решение пойти на СВО. Ведь мы защищаем нашу Родину", - поделился доброволец.

Напомним, государство обеспечивает защитникам Родины достойную материальную поддержку и помогает их семьям. Так, увеличены выплаты для тех, кто заключает контракт с Минобороны РФ в военкоматах Нижнего Новгорода. В итоге единовременная материальная поддержка составит 1 млн рублей — 195 тысяч от Минобороны РФ, 500 тысяч от региона и 305 тысяч от города.

Для тех, кто заключает контракты в других муниципалитетах Нижегородской области, действуют региональные и федеральные единовременные выплаты. С 1 марта 2024 года в Нижегородской области установлена новая региональная выплата в размере 500 тысяч рублей военным специалистам, заключающим контракт с Министерством обороны РФ и поступающим во вновь формируемые подразделения. В итоге единовременная материальная поддержка таких специалистов, с учетом федеральной выплаты, достигает 695 тысяч рублей.

Кроме того, в Нижегородской области работает механизм заключения военно-социальных контрактов, которые дополнительно гарантируют семье контрактника 10 тысяч рублей в месяц на каждого ребенка, льготы по оплате ЖКУ, услуг дошкольных учреждений и другие виды поддержки. Также предусмотрено индивидуальное сопровождение семьи военнослужащего.

Недавно подразделение, в котором служит "Орёл", вошло в состав 1-ой танковой армии. Доброволец проводит слаживание с новой группой в Нижегородской области. В ближайшее время военнослужащий вернется в зону СВО.

"Сейчас я нахожусь на пороге нового этапа. Идет набор в мою группу. Я занимаю командную должность. Это накладывает дополнительную ответственность. От моего личного профессионального роста теперь зависят другие люди, мои подчиненные. Я отвечаю за их жизни", - рассказал военнослужащий.

Ответственный командир и надежный друг, по словам добровольца, - это главная опора для каждого бойца.

"Мои "братишки" - главная поддержка. Благодаря боевым товарищам проще переносить все тяготы службы, и чувствуешь себя надежно. У нас в подразделении как-то сразу всё сложилось. Ребята, как на подбор, один к одному. Все настоящие товарищи, на которых смело можно положиться", - отметил контрактник "Орёл".

Отправку нижегородцев к месту службы и выдачу дополнительного снаряжения обеспечивает координационный центр по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей, действующий на базе Дома народного единства. Вместе с тем регион продолжает активно поддерживать военнослужащих, отправляя гуманитарные грузы в зону проведения специальной военной операции.

Подробную информацию о службе по контракту, предоставляемой амуниции можно уточнить в Центре набора добровольцев по телефону: 8-800-10-17-017 или на сайте служувнн.рф. По телефону центра можно задать и вопросы о зачислении в новые военные формирования, по которым можно также обращаться в единый пункт отбора по адресу: Нижний Новгород, ул. Люкина, 2.

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Теги:
Военные СВО
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