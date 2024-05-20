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Политика

Михаил Мишустин примет участие в конференции "ЦИПР" в Нижнем Новгороде

20 мая 2024 18:54  [103] Политика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Михаил Мишустин примет участие в конференции "ЦИПР" в Нижнем Новгороде, сообщили в пресс-службе нижегородского правительства.

В работе конференции примут участие руководители федерального уровня, определяющие цифровую политику России. Программа крупнейшей в стране цифровой конференции, как и в предыдущие годы, отражает задачи, которые стоят перед государством в этой сфере.

Главное пленарное заседание с участием председателя Правительства РФ Михаила Мишустина будет посвящено теме технологической независимости промышленной России – задаче, обозначенной президентом России Владимиром Путиным. 

В графике Михаила Мишустина запланирована встреча с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

В мероприятиях рабочей поездки примут участие первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров, заместитель председателя правительства – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, министр промышленности и торговли Антон Алиханов.

"Проведение в Нижнем Новгороде в пятый раз крупнейшей в стране цифровой конференции – это подтверждение для нас статуса ИТ-центра, высочайшее доверие всех организаторов и участников конференции. Международное представительство в этом году поражает. Мы ждем представителей 14 стран! В рамках деловой программы запланировано более 100 дискуссий. Примерно 50 нижегородских разработок будет представлено на конференции "ЦИПР", - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Глеб Никитин в ходе первого дня конференции откроет фиджитал-фестиваль "Лед и скорость". Заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков примет участие в сессии "Диалог цифрового Росреестра. Взаимодействие государства и бизнеса".  

Министр информационных технологий и связи Нижегородской области Александр Синелобов выступит на панельной сессии "Безопасность критической инфраструктуры в облаке", министр экологии и природных ресурсов региона Денис Егоров – на сессии "Создание комплексной системы экологического мониторинга окружающей среды". 

С полной деловой программой конференции "ЦИПР" можно ознакомиться по ссылке. Трансляцию пленарного заседания, панельных дискуссий и других мероприятий можно будет посмотреть на сайте конференции. 

Напомним, конференция "ЦИПР-2024" пройдёт в Нижнем Новгороде с 21 по 24 мая

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Теги:
Глеб Никитин Михаил Мишустин ЦИПР
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