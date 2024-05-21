Более 60 случаев наезда на лосей зафиксировано в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Госавтоинспекция Нижегородской области привела статистику ДТП с участием диких животных на дорогах региона.

С начала текущего года произошло 66 случаев наездов на лосей, 9 из них - с пострадавшими. В результате автоаварий травмы получили 15 человек.

В ведомстве отметили, что количество таких ДТП увеличилось с приходом весны. Чаще всего животные выходят на проезжую часть в тёмное время суток.

В ГИБДД напоминают, что водителям нужно снижать скорость на участках дорог с предупреждающими знаками о возможном выходе диких животных, а в случае наблюдаемого выхода животного на дорогу - остановиться и включить "аварийку", чтобы предупредить остальных участником дорожного движения.

Если ДТП всё же произошло, ни в коем случае нельзя покидать место ДТП и вызвать сотрудников ГИБДД и оформить аварию. Место происшествия нужно обозначить аварийными знаками.

Стоит отметить, что штрафа за лося, сбитого машиной, нет, но предусмотрена выплата компенсации в пользу Минприроды РФ в размере 80 тысяч рублей. Её выплатит страховая компания, у которой водитель купил полис ОСАГО. А вот если полиса нет или его срок закончился, то компенсацию придется платить водителю.