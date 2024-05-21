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Общество

Отбор участников на проект "Время героев" продолжается

27 мая 2024 09:22  [73] Общество

Фото: пресс-служба проекта "Время героев"

Общественный совет проекта "Время героев" утвердил первые 83 кандидатуры для участия в программе. Об этом сообщили в пресс-службе проекта "Время героев".

Отмечается, что в число отобранных участников вошли те, кто показал максимальные результаты по следующим критериям: личные заслуги, мужество и проявленный героизм, актуальный управленческий опыт, управленческий потенциал. 

В числе участников проекта - кадровые военные, а также люди, находившиеся на высоких управленческих позициях до СВО, которые сейчас выполняют боевые задач. Многие из отобранных участников в ходе СВО получили тяжелые ранения.

Первая волна прошедших отбор на очную магистерскую программу Президентской академии, – это первые участники обучения. В ближайшее время Общественным советом будут определены первые кандидаты на очно-заочную программу профессиональной переподготовки. Отбор на обучение продолжается.

Ранее сообщалось, что количество участников кадровой программы "Время героев" будет увеличено.

 

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Теги:
Военные СВО
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