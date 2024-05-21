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Общество

Сотрудники аппарата ЗСНО проведут 10 июля День правовой помощи семьям

05 июня 2024 10:21  [85] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Сотрудники аппарата Заксобрания 10 июля проведут бесплатные юридические консультации для граждан по вопросам защиты интересов семьи в Нижегородской области.

Согласно информации, мероприятие состоится в рамках Всероссийской недели правовой помощи по вопросам защиты интересов семьи, в соответствии с региональным законом от 2 ноября 2012 года № 144-З "О бесплатной юридической помощи в Нижегородской области".

Граждане смогут получить юридическую помощь 10 июля с 9:00 до 18:00 (с 13:00 до 14:00 перерыв) на площадке ЗСНО по адресу: Кремль, корп. 2, каб. 108.

Контактные телефоны: (831) 39-06-69, (831) 19-20-10 (отдел по работе с обращениями граждан аппарата ЗСНО).

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Теги:
Законодательное собрание Семья Юрпомощь
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