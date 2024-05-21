Сильные дожди накроют Нижегородскую область днём и ночью 7 июня Общество

Фото: Александр Воложанин

Синоптики снова предупредили об ухудшении погоды в некоторых районах Нижегородской области. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России со ссылкой на данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Согласно информации, в ближайшие 1-3 часа локально по Нижнему Новгороду и области ожидаются ливни. Угроза сильных дождей сохранится местами по региону ночью с 7 на 8 июня.

В связи с этим в регионе прогнозируется высокая вероятность чрезвычайных ситуаций, которые будут связаны с затруднениями в работе всех видов транспорта, нарушениями в системе ЖКХ.

Кроме того, ожидаются подтопления из-за замусоривания ливневых стоков и коллекторов, затоплениями пониженных участков дорог и низководных мостов. Возможна активизация оползневых процессов, предупредили в ГУ МЧС.

На сельхозугодьях вероятны затопления, а также повреждение и полегание растительности. Кроме того, возможны оползни, размыв насыпи железнодорожного полотна и автодорог.

В ГУ МЧС России по Нижегородской области порекомендовали во время ливня воздержаться от поездок по городу.

При этом, сообщили в МЧС, в большинстве районов области сохранится высокая (4 класс) пожароопасность лесов и торфяников вплоть до 14 июня. Нижегородцам рекомендуют не жечь мусор на своих садовых и дачных участках, а также вблизи лесов и лесных насаждений, и не разводить костры в лесах. Лесные пожары могт спровоцировать брошенные окурки, спички и битое стекло.

Ранее сообщалось, что на территорию Нижегородской области на этой неделе придёт неустойчивая, с локальными ливнями и грозами погода.