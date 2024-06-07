Всероссийский межнациональный лагерь "Диалог культур" открылся в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: Алексей Чугунов

Всероссийский молодежный межнациональный лагерь "Диалог культур" открылся в гостинице "Ока" в столице Приволжья 10 июня. Об этом сообщил корреспондент НИА "Нижний Новгород" с места события.

Его участники – представители разных национальностей от 15 до 35 лет. Они покажут семь тематических направлений своего творчества: рисунки на национальную тематику, декоративно-прикладное искусство, национальный костюм, блюдо национальной кухни, национальная песня, национальный танец и национальный фольклор.

Заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей РФ Станислав Бедкин отметил, что лагерь проводится девятый год, он объединяет ребят, которые интересуются культурой, традициями и языками народов России.

"По переписи населения 2020 года у нас в стране насчитывается 194 народа, и мы уделяем большое внимание сохранению традиционной культуры и языков народов России. Ребята и девушки узнают об истории регионов страны и об их самобытной культуре. В лагере представители разных национальностей познакомятся между собой, они станут ближе, это, в свою очередь, обеспечит единство народов нашей страны", - сказал Бедкин.

Армен Унанян и Татьяна Хачетрян приехали в лагерь из Ярославля. Они подготовили национальные армянские танцы.

"Сейчас у нас есть возможность познакомиться с разными людьми и найти новых друзей", - сказал Армен Унанян.

Участников лагеря ждут встречи с различными экспертами, например, со знатоком элитарного клуба "Что? Где? Когда?" Юрием Филипповым и народным артистом России, депутатом Госдумы РФ Дмитрием Певцовым, интеллектуальная игра "ЭтноКВИЗ" и многое другое.

Завершится Всероссийский молодежный межнациональный лагерь гала-концертом его участников на площади Минина и Пожарского на праздновании Дня России в Нижнем Новгороде 12 июня.

Напомним, международный фестиваль "Пушкин без границ" открылся в Большом Болдине 6 июня.