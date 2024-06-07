Ольга Щетинина: "Съезд малых городов - это народная дипломатия" Общество

В Нижнем Новгороде 10 июня состоялся брифинг, посвященный проведению III Съезда малых городов Нижегородской и Гродненской областей. Мероприятие пройдет 14-15 июня в Семенове.

Сенатор Совета Федерации от Нижегородской области Ольга Щетинина отметила, что съезд малых городов может считаться народной дипломатией.

"Это возможность общения, развития гуманитарных связей, в том числе, между творческими коллективами, учреждениями образования, культуры. Если в рамках межправительственного взаимодействия мы видим задачи экономики, то это мероприятие решает задачи гуманитарные. У нас уже появились совместные фестивали, обмен лучшими образовательными и культурными практиками. Нам есть чему поучиться у белорусских коллег, например, в сфере благоустройства", - сказала Ольга Щетинина.

"Межмуниципальное сотрудничество - это развитие малых городов. То, о чем говорят президенты России и Белоруссии. Это площадка для обмена и внедрения лучших практик в муниципалитетах. Например, в 2023 году проект "Вам решать!" был представлен в Белоруссии, и он был воспринят как лучшая практика участия граждан в инициативном бюджетировании.

В Семенове будем принимать большое число гостей из Гродно, из других муниципалитетов Белоруссии. Это малый бизнес, руководители вузов, предприятий. Съезд малых городов это еще и возможность заключения договора с предприятием региона на площадке форума. Так, на первом съезде в Ваче было заключено соглашение между предприятием "Казаковская филигрань" и Белоруссией по участию в формировании подарочного президентского фонда Республики Беларусь.

Туристический потенциал между Россией и Белоруссией также развивается. Есть авиасообщение, железнодорожное сообщение. На уровне муниципалитетов организуются фестивали, выставки, культурные и образовательные мероприятия", - заключила сенатор.