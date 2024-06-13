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Политика

Нижегородец стал победителем премии "Лидеры России. Признание"

15 июня 2024 16:34  [129] Политика

В Мастерской управления "Сенеж" подвели итоги премии "Лидеры России. Признание", сообщает АНО "Россия - страна возможностей".

Участник специальной военной операции из Нижегородской области Илья Штокман победил в номинации "Стань ролевой моделью. Продвигай открытое лидерство".

Отмечается, что победители номинации являются примером упорства и несгибаемой воли: они выполняют свой долг в зоне СВО, помогают восстанавливать экономику, социальную и хозяйственную инфраструктуру освобожденных российских регионов, занимаются патриотическим воспитанием подрастающего поколения, оказывают гуманитарную помощь.

Илья Штокман в 2022 году, занимая должность заместителя главы администрации Нижнего Новгорода, отправился добровольцем на СВО. Он исполняет обязанности заместителя командира полка по военно-политической работе в качестве начальника психологической службы полка и отвечает за совершенствование воспитательной коммуникации с личным составом.  

"Сидел в субботу на даче на скамейке, смотрел вокруг. Посмотрел на сына и понял, что все, что происходит здесь, – нужно и важно. Но будущее страны решается там, на юге", - так Илья Штокман вспоминает о решении отказаться от брони и уйти на СВО.

К участию в премии были приглашены конкурсанты очных этапов конкурсов "Лидеры России", "Лидеры России. Политика" и "Лидеры Возрождения". В ходе сбора заявок более 250 участников конкурса рассказали свои истории успеха, поделились достижениями и результатами работы. 

В ходе торжественного награждения первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко отметил: "Мы можем смело сказать, что суть конкурса "Лидеры России" в его уникальных возможностях для людей. Вам есть чем гордиться, есть, о чем рассказать, что показать нашей молодежи как пример для подражания. А это имеет огромное образовательное значение, поскольку воспитание возможно только на примерах конкретных людей, чтобы молодые люди в нашей стране были открыты новому и верили, что Россия – страна возможностей".

Советник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член Наблюдательного Совета конкурса Валерий Фадеев отметил, что конкурс "Лидеры России" играет ключевую роль в формировании нового поколения управленцев, способных отвечать на вызовы времени и двигать страну вперед.

Ранее сообщалось, что  Владимир Путин пожелал Илье Штокману продолжить карьеру на "гражданке".

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Теги:
Премия СВО
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