Нижегородская область получит 60 млн рублей на размещение вынужденных переселенцев Общество

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина,архив

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить свыше 1,25 млрд рублей регионам, которые обеспечивают приём беженцев с Украины и вынужденных переселенцев из ДНР и других приграничных территорий. Соответствующие документ опубликован на портале правовых актов, сообщил телеканал "360".

Согласно документу, средства будут выделены МЧС России из резервного фонда правительства РФ. Ведомство распределит их в виде межбюджетных трансфертов регионам, принимающим граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства с территории Украины.

Выделенные средства должны возместить расходы, которые понесли региональные бюджеты в 2023-2024 годах на организацию пунктов временного размещения и питание беженцев и вынужденных переселенцев.

Наибольшие ассигнования получат южные регионы - Краснодарский Край (130 млн руб.), Воронежская область (167 млн руб.), Ростовская область (109 млн руб.) Нижегородской области будет выделено около 60 млн рублей.

Контролировать использование средств регионами будет МЧС.

Напомним, на январь 2024 года в Нижегородской области проживало 4184 вынужденных переселенца, в том числе 1072 несовершеннолетних, из Украины, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Для них организовано 427 пунктов временного размещения и питания, где размещено 2033 человека. В гостиницах и государственных организациях разместились 868 человек, ещё 384 человека проживают в арендованных правительством региона квартирах.

В декабре прошлого года в регионе была запущена новая мера поддержки для вынужденных переселенцев.