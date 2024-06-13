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Общество

Дом с окном Фальконье на улице Горького могут признать ОКН

21 июня 2024 16:56  [85] Общество

Фото: Алексей Чугунов

Советник директора АНО "АСИРИС" Анна Давыдова попросила губернатора Нижегородской области Глеба Никитина признать дом с окном Фальконье на улице Горького, 131 в столице Приволжья объектом культурного наследия. Об этом она написала на странице главы региона Вконтакте.

По словам градозащитницы, укрепление этого дома будет стоить во много раз дешевле, чем хранение бревен и стекол годами.

"Дом № 131 по улице Горького достоин стать объектом культурного наследия! Уж точно, достойнее, чем дом № 125 на улице Горького", - написала Давыдова.

Советник директора АНО "АСИРИС" подчеркнула, что уже подала заявку на выявление дома с окном Фальконье в качестве ОКН.

Напомним, дом с окном Фальконье на улице Горького в Нижнем Новгороде планировалось демонтировать.

Также ранее сообщалось, что несущие конструкции здания музея нижегородской интеллигенции на улице Максима Горького в Нижнем Новгороде будут укреплены при строительстве метро.

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Теги:
дома ОКН
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