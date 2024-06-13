Дом с окном Фальконье на улице Горького могут признать ОКН

Фото:
Советник директора АНО "АСИРИС" Анна Давыдова попросила губернатора Нижегородской области Глеба Никитина признать дом с окном Фальконье на улице Горького, 131 в столице Приволжья объектом культурного наследия. Об этом она написала на странице главы региона Вконтакте.
По словам градозащитницы, укрепление этого дома будет стоить во много раз дешевле, чем хранение бревен и стекол годами.
"Дом № 131 по улице Горького достоин стать объектом культурного наследия! Уж точно, достойнее, чем дом № 125 на улице Горького", - написала Давыдова.
Советник директора АНО "АСИРИС" подчеркнула, что уже подала заявку на выявление дома с окном Фальконье в качестве ОКН.
Напомним, дом с окном Фальконье на улице Горького в Нижнем Новгороде планировалось демонтировать.
Также ранее сообщалось, что несущие конструкции здания музея нижегородской интеллигенции на улице Максима Горького в Нижнем Новгороде будут укреплены при строительстве метро.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+