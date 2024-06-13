Нижегородское ЦКБ им. Алексеева завершает разработку морского судна "Олимпия" Экономика

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Нижегородское ЦКБ по судам на подводных крыльях им. Р. Е.Алексеева планирует построить морское пассажирское судно "Олимпия-230М" в 2025 году. Об этом сообщает "Коммерсант-Приволжье" со ссылкой на гендиректора – генерального конструктора АО "НПП "Радар ммс", члена совета директоров ЦКБ по СПК Георгия Анцева.

По его словам, разработка судна, рассчитанного на 230-250 пассажиров, находится на завершающем этапе.

"Думаю, что первые такие суда могут быть готовы к концу 2025 года. Такие суда могут использоваться на морских рейсовых перевозках на расстояние до 1 тысячи км. Это могут быть маршруты в Азовско-Черноморском бассейне, в Балтийском море и на Дальнем Востоке", - пояснил Анцев по окончании международного военно-морского салона "Флот-2024".

Георгий Анцев считает, что суда "Олимпия-230М" смогут дублировать железнодорожный, автомобильный транспорт и авиацию.

Напомним, нижегородское ЦКБ проектирует "Метеор" для рейсов в Крым.