Эксперты предполагают снижение турпотока в Крым и Дагестан на фоне терактов Общество

Дагестан и Крым являются популярными местами летнего отдыха среди россиян. Однако после терактов, которые произошли там накануне, путешественники вероятнее всего начнут сдавать путевки, заявил в беседе с телеканалом "360" президент Союза турагентств Сергей Голов.

Эксперт отметил, что Крым нередко подвергается атакам со стороны ВСУ. Но удар американскими ракетами по Севастополю в разгар туристического сезона, в большой православный праздник - это провокация. По его мнению, теракт в Дагестане в один день с атакой на полуостров не является случайностью.

Все эти события, скорее всего, негативно скажутся на внутреннем туризме, уверен эксперт.

"Естественно, это имеет отрицательный эффект [в сфере туризма]... Тут нужно надеяться на то, что мы справимся. Самое главное — не поддаваться панике. Это единственное, чего добиваются те, кто делает эти гадости. Какие-то корректировки возможны у людей в планах на отдых, но не более того", — высказался Сергей Голов.

Он также отметил, что вопрос с возвратом путевок во многом зависит от самих туроператоров и перевозчиков.

"Я боюсь, что вернуть все деньги сразу не получится. […] Это ситуационная история, которая не регламентируется законодательством, ни действующими поправками. […] Люди должны это понимать. Возврат денежных средств возможен в каком-то ограниченном количестве", — добавил президент Союза турагентств.

Напомним, 23 июня ВСУ атаковали Крым пятью американскими ракетами ATACMS, снаряжёнными кассетными боевыми частями. Российская система ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части ракеты в воздухе привёл к многочисленным жертвам среди мирного населения Севастополя. Ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, 82 из них госпитализированы, в том числе 27 детей. Погибли двое детей и двое взрослых.

В этот же день в Дербенте и Махачкале совершено нападение на два православных храма, синагогу и пост ДПС. В результате погибли четверо гражданских людей, а также 15 сотрудников полиции. Ещё 13 человек были ранены.