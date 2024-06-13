Кинофестиваль "Горький fest" пройдёт в Нижнем Новгороде 12-18 июля
Изменение тарифов ЖКХ с 1 июля
Стихотворение Глеба Никитина, посвящённое Нижнему Новгороду
Парк 777-летия Нижнего Новгорода на Автозаводе благоустроят
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Бизнес
25 июня 2024 16:13  [112] Корпорация МСП подготовила календарь для предпринимателей на июль 2024 года
25 июня 2024 14:45  [133] "ТНС энерго НН" приняло участие в I Энергетическом форуме и Дне поставщика в сфере ЖКХ
25 июня 2024 11:42  [190] ВТБ запустил комбинированную ипотеку на новостройки
25 июня 2024 08:23  [224] Китай в мае продал в Россию автомобилей более чем на миллиард долларов
24 июня 2024 11:32  [278] Объем инвестиций в российский майнинг может превысить 60 млрд рублей
24 июня 2024 07:56  [328] Предприниматели смогут получать профессиональный вычет по НДФЛ
22 июня 2024 14:09  [426] Более 150 нижегородских предпринимателей приняли участие в Дне поставщика в сфере ЖКХ
21 июня 2024 17:41  [473] Нижегородская делегация приняла участие в международной ярмарке в Таджикистане
21 июня 2024 17:22  [704] Компания "Доктор Мебель" планирует начать поставки медицинской и лабораторной мебели медучреждениям Нижегородской области
21 июня 2024 16:08  [403] "Волгаэнерго" стала участником "Дня поставщика" в Нижнем Новгороде
Бизнес

Корпорация МСП подготовила календарь для предпринимателей на июль 2024 года

25 июня 2024 16:13  [112] Бизнес

Фото: Корпорация МСП

Корпорация МСП подготовила для представителей бизнеса календарь предпринимателя, который поможет сориентироваться в датах отчетов и уплаты сборов, сообщает пресс-служба организации. Работа по поддержке бизнеса ведется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".

В июле у многих предпринимателей добавляются квартальные платежи и отчеты, ИП уплачивают за себя страховые взносы и НДФЛ за прошлый год. Организациям, имеющим транспорт и недвижимость, необходимо внести авансы по имущественным налогам. Не пропустить важные для бизнеса даты поможет календарь предпринимателя, который Корпорации МСП составляет ежемесячно.

До 1 июля ИП уплачивают за себя взносы на пенсионное страхование за прошлый год – 1% с дохода, превышающего 300 тысяч рублей. Уведомление для ЕНП не нужно, но на счете должно быть достаточно средств.

До 3 июля организации и ИП с сотрудниками направляют уведомление о суммах НДФЛ за сотрудников за период с 23 по 30 июня, а до 5 июля уплачивают его (если в это время были выплаты).

До 15 июля:

· ИП на ОСН уплачивают НДФЛ за себя за 2023 год;

· организации и ИП с сотрудниками уплачивают страховые взносы в СФР "на травматизм" за июнь.

До 22 июля импортеры товаров из стран ЕАЭС уплачивают косвенные налоги и сдают декларацию за июнь.

До 25 июля:

· ИП на ОСН уплачивают аванс по НДФЛ за себя за I полугодие;

· организации и ИП на УСН и ЕСХН направляют уведомление для ЕНП о сумме аванса за I полугодие;

· организации и ИП с сотрудниками сдают:

- расчет по страховым взносам в налоговую за I полугодие (поэтому можно не подавать персонифицированные сведения и не указывать суммы взносов в уведомлении для ЕНП);

- расчет 6-НДФЛ за I полугодие;

- уведомление о суммах НДФЛ за период с 01.07.2024 по 22.07.2024;

- сведения по страховым взносам на травматизм в СФР (ЕФС-1).

· организации, имеющие транспорт / недвижимость, направляют уведомление для ЕНП о суммах авансов по транспортному и земельному налогам, налогу на имущество по кадастровой стоимости;

· организации и ИП, использующие водный объект по лицензии, сдают декларацию по водному налогу за II квартал;

· организации и ИП на ОСН и ЕСХН сдают декларацию по НДС (если не используется освобождение по п. 1 ст. 145 НК);

· организации на ОСН сдают декларацию по налогу на прибыль;

· производители подакцизных товаров сдают декларацию;

· организации и ИП на АвтоУСН уплачивают налог за июнь;

· организации и ИП, которые не платят НДС, но проводили во II квартале операции с импортными товарами, подлежащими прослеживаемости, сдают в налоговую отчет об операциях с ними.

До 29 июля уплачивают:

· организации, имеющие недвижимость, транспорт и водные объекты, аванс по налогу на имущество организаций / земельному / транспортному / водному налогу за II квартал;

· организации и ИП на УСН и ЕСХН – аванс за II квартал;

· организации и ИП на ОСН и ЕСХН – НДС за II квартал (если не используется освобождение по п. 1 ст. 145 НК);

· организации на ОСН – аванс по налогу на прибыль;

· организации и ИП, привлекающие сотрудников – страховые взносы в налоговую за июнь и НДФЛ за период с 01.07.2024 по 22.07.2024;

· производители подакцизных товаров – акцизы;

· самозанятые – налог на профдоход за июнь.

Чтобы не пропустить важные даты, предприниматели могут использовать сервис Календарь предпринимателя на цифровой платформе МСП.РФ. Его можно настроить под свой бизнес, и он пришлет напоминания на e-mail. Цифровая платформа создана и развивается в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", инициированного президентом Владимиром Путиным.

Напомним, о мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес".

Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициирован президентом Владимиром Путиным. В рамках нацпроекта предпринимателям оказывается комплексная консультационная, информационная, имущественная, финансовая поддержка.

Ранее сообщалось, что число нижегородских предпринимателей за год выросло почти на 2,5%.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Малый и средний бизнес Нацпроект Предприниматели
Поделиться:
Новости по теме
20 июня 2024 13:02  [517] Число нижегородских предпринимателей за год выросло почти на 2,5%
13 июня 2024 15:34  [495] Более 30 нижегородских компаний стали участниками реверсной бизнес-миссии
11 июня 2024 16:36  [621] Михаил Мишустин заявил о начале работы по новым нацпроектам
20 мая 2024 15:21  [856] Нижегородские предприятия поставили госкомпаниям товаров и услуг на 26 млрд рублей
20 мая 2024 14:49  [705] Нижегородская область входит в топ-10 по привлечению льготных кредитов в бизнес
13 мая 2024 17:09  [662] Более 18 млн рублей льготных займов получили нижегородские компании с начала 2024 года
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
День России - 2024 в Нижнем Новгороде
13 июня 2024 13:00День России - 2024 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph