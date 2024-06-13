Корпорация МСП подготовила календарь для предпринимателей на июль 2024 года Бизнес

Фото: Корпорация МСП

Корпорация МСП подготовила для представителей бизнеса календарь предпринимателя, который поможет сориентироваться в датах отчетов и уплаты сборов, сообщает пресс-служба организации. Работа по поддержке бизнеса ведется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".

В июле у многих предпринимателей добавляются квартальные платежи и отчеты, ИП уплачивают за себя страховые взносы и НДФЛ за прошлый год. Организациям, имеющим транспорт и недвижимость, необходимо внести авансы по имущественным налогам. Не пропустить важные для бизнеса даты поможет календарь предпринимателя, который Корпорации МСП составляет ежемесячно.

До 1 июля ИП уплачивают за себя взносы на пенсионное страхование за прошлый год – 1% с дохода, превышающего 300 тысяч рублей. Уведомление для ЕНП не нужно, но на счете должно быть достаточно средств.

До 3 июля организации и ИП с сотрудниками направляют уведомление о суммах НДФЛ за сотрудников за период с 23 по 30 июня, а до 5 июля уплачивают его (если в это время были выплаты).

До 15 июля:

· ИП на ОСН уплачивают НДФЛ за себя за 2023 год;

· организации и ИП с сотрудниками уплачивают страховые взносы в СФР "на травматизм" за июнь.

До 22 июля импортеры товаров из стран ЕАЭС уплачивают косвенные налоги и сдают декларацию за июнь.

До 25 июля:

· ИП на ОСН уплачивают аванс по НДФЛ за себя за I полугодие;

· организации и ИП на УСН и ЕСХН направляют уведомление для ЕНП о сумме аванса за I полугодие;

· организации и ИП с сотрудниками сдают:

- расчет по страховым взносам в налоговую за I полугодие (поэтому можно не подавать персонифицированные сведения и не указывать суммы взносов в уведомлении для ЕНП);

- расчет 6-НДФЛ за I полугодие;

- уведомление о суммах НДФЛ за период с 01.07.2024 по 22.07.2024;

- сведения по страховым взносам на травматизм в СФР (ЕФС-1).

· организации, имеющие транспорт / недвижимость, направляют уведомление для ЕНП о суммах авансов по транспортному и земельному налогам, налогу на имущество по кадастровой стоимости;

· организации и ИП, использующие водный объект по лицензии, сдают декларацию по водному налогу за II квартал;

· организации и ИП на ОСН и ЕСХН сдают декларацию по НДС (если не используется освобождение по п. 1 ст. 145 НК);

· организации на ОСН сдают декларацию по налогу на прибыль;

· производители подакцизных товаров сдают декларацию;

· организации и ИП на АвтоУСН уплачивают налог за июнь;

· организации и ИП, которые не платят НДС, но проводили во II квартале операции с импортными товарами, подлежащими прослеживаемости, сдают в налоговую отчет об операциях с ними.

До 29 июля уплачивают:

· организации, имеющие недвижимость, транспорт и водные объекты, аванс по налогу на имущество организаций / земельному / транспортному / водному налогу за II квартал;

· организации и ИП на УСН и ЕСХН – аванс за II квартал;

· организации и ИП на ОСН и ЕСХН – НДС за II квартал (если не используется освобождение по п. 1 ст. 145 НК);

· организации на ОСН – аванс по налогу на прибыль;

· организации и ИП, привлекающие сотрудников – страховые взносы в налоговую за июнь и НДФЛ за период с 01.07.2024 по 22.07.2024;

· производители подакцизных товаров – акцизы;

· самозанятые – налог на профдоход за июнь.

Чтобы не пропустить важные даты, предприниматели могут использовать сервис Календарь предпринимателя на цифровой платформе МСП.РФ. Его можно настроить под свой бизнес, и он пришлет напоминания на e-mail. Цифровая платформа создана и развивается в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", инициированного президентом Владимиром Путиным.

Напомним, о мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес".

Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициирован президентом Владимиром Путиным. В рамках нацпроекта предпринимателям оказывается комплексная консультационная, информационная, имущественная, финансовая поддержка.

Ранее сообщалось, что число нижегородских предпринимателей за год выросло почти на 2,5%.