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Общество

Чиновник из Тоншаева осужден за превышение полномочий

26 июня 2024 18:54  [102] Общество

Тоншаевский районный суд Нижегородской области вынес приговор в отношении бывшего директора муниципального предприятия, который подозревался в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Судом было установлено, что в 2020 году директор МУП, превышая свои полномочия, перечислил коммерческой организации средства за обслуживание и эксплуатацию объектов теплоснабжения в нарушение ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Таким образом, он причинил ущерб в размере более 5 млн рублей. На руководителя завели уголовное дело.

Суд признал подсудимого виновным и приговорил к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год и 3 месяца. Бывший чиновник также не сможет работать на протяжении двух лет в госслужбе и в органах местного самоуправления.

Напомним, уголовное дело на бывшего директора департамента строительства Нижнего Новгорода Илью Гора направлено в суд. Он подозревается в получении взяток от подрядчиков на 1 млн рублей.

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Теги:
Коррупция Тоншаевский район
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