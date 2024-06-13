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Экономика

Более 20 дел возбудили таможенники Приволжья с начала 2024 года 

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С начала 2024 года таможенники Приволжья возбудили 21 дело об административном правонарушении по фактам невывоза с таможенной территории ЕАЭС физическими лицами временно ввезенных транспортных средств для личного пользования.

Как сообщает пресс-служба Приволжского таможенного управления, сотрудники нижегородской таможни привлекли к административной ответственности двух владельцев транспортных средств по фактам невывоза за пределы таможенной территории ЕАЭС, ввезенных из Латвии и Украины легкового автомобиля и прицепа к легковому авто.

По правилам, владельцы были обязаны вывезти автомобиль и прицеп до истечения срока временного ввоза, который установлен таможенным органом, или задекларировать их, уплатив таможенные пошлины, налоги.

Кроме того, Нижегородская таможня возбудила одно дело об административном правонарушении по факту передачи временно ввезенного авто стороннему лицу, в нарушение требований Таможенного кодекса ЕАЭС. В настоящее время по делу проводится административное расследование.

В общей сложности в Приволжском регионе таможенники возбудили три дела об административных правонарушениях.

За нарушение порядка временного ввоза автотранспортных средств для личного пользования установлена административная ответственность в соответствии с КоАП РФ:

- по статье "Невывоз либо неосуществление обратного ввоза товаров и (или) транспортных средств физическими лицами" налагается штраф в размере от 1,5 тысяч рублей до 2,5 рублей с конфискацией товаров и (или) транспортных средств, которые стали предметами административного правонарушения;

- по статье "Незаконные операции с временно ввезенными транспортными средствами" предусматривается штраф от 1,5 тысяч рублей до 2,5 рублей с конфискацией товаров и (или) транспортных средств, которые стали предметами административного правонарушения.

Более подробно узнать правила временного ввоза транспортных средств для личного пользования можно на сайте ФТС России в разделе Физическим лицам.

Ранее сообщалось, что в 2023 году Приволжская таможня перечислила в бюджет более 161 млрд рублей.

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Теги:
Таможня
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