Холодную воду отключили на 12 улицах в Балахне из-за аварийного ремонта сетей

Холодную и горячую воду отключили на ряде улиц в Балахне в Нижегородской области из-за проведения аварийно-ремонтных работ 2 июля. Об этом сообщает администрация Балахнинского муниципального округа.
Так, холодную воду и горячую воду отключили в домах на улицах Кузнецкой, Туполева и в доме № 34 по улице Дзержинского.
Кроме того, без холодной воды остались жители домов по улицам Бумажников, Кирова, Горького, Правдинской, Цветного Бульвара, проспекта Дзержинского, переулков Молодежного, Макаренко и Фрунзе.
"На местах работают аварийно-восстановительные бригады АО "НОКК" и ООО "ВолгаРесурс", - пояснили в районной администрации.
Напомним, обновленный график отключений горячей воды опубликовали на официальном сайте "Теплоэнерго".
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