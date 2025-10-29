Общество

"Были "красные флаги": министр Пучков об убийстве учителя в Пермском крае

08 апреля 2026 10:34 Общество
Были красные флаги: министр Пучков об убийстве учителя в Пермском крае

Фото: Кира Мишина

Министр образования Нижегородской области Михаил Пучков прокомментировал трагедию, произошедшую накануне в Пермском крае, где 17-летний девятиклассник напал с ножом на учительницу русского языка и литературы. Позже женщина скончалась.

В своем MAX-канале Пучков назвал случившееся ужасной трагедией и тяжелым ударом для всей сферы образования. По его словам, вряд ли найдется школа, где педагоги не обсуждали бы произошедшее и не пытались найти ответы на многочисленные вопросы.

Министр подчеркнул, что до вступления приговора в законную силу лицо не может считаться преступником с юридической точки зрения. При этом он добавил, что человеку, совершившему такой поступок, нет и не может быть оправдания.

В СМИ и телеграм-каналах опубликовано много различной информации, которую еще предстоит проверить. Пучков выразил уверенность, что компетентные органы разберутся в обстоятельствах произошедшего.

Говоря о возможных причинах, министр заявил, что в поведении подростка, по всей видимости, были явные "красные флаги", в том числе пропуски уроков. 

"Именно поэтому мы активно стали работать над мониторингом посещаемости и тем более работе с системными прогульщиками, контроле того, чтобы подобные ситуации не скрывались и не замалчивались", - написал он.

Михаил Пучков добавил, что если ученик на уроке лежит под столом, бесконтрольно и беспричинно кричит, это является ненормальным поведением. Такой ребенок не должен учиться вместе с обычными детьми, поскольку это лишает возможности развития как других школьников, так и его самого. Министр добавил, что учитель не может эффективно работать в подобных условиях, так как стандартные педагогические технологии массовой школы не позволяют решить такую ситуацию.

"Инклюзия может быть только до определенного уровня особенностей ребёнка. Дальше - это мучение для всех и возможный путь к трагедии", - отметил он.

В завершение министр выразил глубокие соболезнования семье погибшей учительницы и коллективу школы, подчеркнув, что вся образовательная общественность скорбит.

Ранее сообщалось, что в школах Кстова усилили меры безопасности после сообщений об угрозах в адрес образовательных организаций. 

