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Общество

ЗСНО поддержало поднятие возрастной планки для получателей помощи госфонда "Круг добра"

03 июля 2024 08:43  [95] Общество

Комитет Заксобрания Нижегородской области по социальным вопросам поддержал решение Ярославской Облдумы направить обращение к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину об увеличении возраста пациентов, которые получают лекарства за счёт средств государственного фонда "Круг добра", до 23 лет.

Как отметили в Заксобрании, главная цель такой инициативы – повышение качества оказываемой медицинской помощи пациентам с тяжёлыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, а также снижение финансовой нагрузки на бюджеты субъектов РФ.

Напомним, Фонд "Круг добра" был создан в 2021 году по указу президента РФ Владимира Путина. Фонд помогает детям с редкими - так называемыми орфанными - и тяжёлыми заболеваниями (в перечне их около 90), закупая для них дорогостоящие ещё незарегистрированные препараты, а также финансируя инновационные методы лечения. Финансируется "Круг добра" за счёт повышенного НДФЛ для граждан с доходами свыше 5 млн рублей в год.

Возрастная планка для получения лекарств за счёт Фонда составляет 18 лет, затем обеспечение лекарствами этих пациентов становится расходным обязательством регионов.

Сейчас у фонда почти 24,5 тысячи подопечных по всей стране, в Нижегородской области их 260.

Общая стоимость лекарственных препаратов и медицинских изделий для обеспечения нижегородских пациентов с орфанными заболеваниями составляет почти 3 млрд рублей.

Как отметила председатель комитета по социальным вопросам Наталья Смотракова, в 2024 году девяти получателям помощи госфонда исполняется 19 лет, и для их обеспечения потребуется более 119 млн рублей. В 2025 году таких пациентов будет уже 17, и дополнительная сумма для их обеспечения составит 184 млн рублей, а в 2026 году – 27 человек и 1,1 млрд рублей.

Поэтому нижегородские депутаты поддерживают коллег из Ярославской области.

Как сообщалось ранее, срок предоставления лекарств подопечным "Круга добра" сократили в четыре раза — с 24 до 6 рабочих дней.

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Теги:
Законодательное собрание Здравоохранение лекарства
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