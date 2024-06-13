Полицейские установили личность гулявшего голышом мужчины в Советском районе Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Полицейские установили личность мужчины, который обнаженным разгуливал по Советскому району Нижнего Новгорода.

Как сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области, им оказался ранее не судимый 23-летний житель Автозаводского района.

2 июля в нижегородских соцсетях появилось видео, на котором на проспекте Гагарина разгуливал обнаженный мужчина. Сообщение о случившимся в полицию перед очевидец.

Виновник происшествия задержан в административном порядке. Молодой человек уже извинился перед нижегородцами за своё поведение.

В отношении него составлен протокол об административном правонарушении за отказ пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Ему может быть назначен арест на срок до 15 суток.

Ранее сообщалось, что водитель экскаватора привлечен к ответственности за перевозку людей в ковше.