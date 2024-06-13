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Общество

Подрядчика оштрафовали на 1,7 млн рублей за срыв сроков ремонта дорог в Нижнем Новгороде

04 июля 2024 18:02  [37] Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Подрядную организацию оштрафовали на 1,7 млн рублей за срыв сроков ремонта дорог в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Установлено, что МКУ "ГУММиД" заключило контракт с коммерческой организацией для ремонта дорог Нижегородском, Приокском и Советском районах города.

В ходе проверки сотрудники прокуратуры обнаружили, что подрядчик сорвал сроки ремонта отдельных участков дорог.

В связи с этим прокуратура завела на должностное лицо подрядной организации административное дело по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (Неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков)

Мировой суд оштрафовал должностное лицо коммерческой организации на 1,7 млн рублей.

Напомним, подрядчика оштрафовали на 7,7 млн рублей за срыв благоустройства территории на Автозаводе.

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Теги:
Ремонтные работы Штраф
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