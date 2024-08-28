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Культура и отдых

Режиссером Нижегородского театра кукол назначен Дмитрий Марков

11 сентября 2024 13:11  [65] Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Режиссером-постановщиком Нижегородского академического театра кукол назначен актер театра Дмитрий Марков. Об этом сообщает министерство культуры региона.

Дмитрий Марков был режиссером-постановщиком спектаклей "Мнимый больной", "Урфин Джюс и его деревянные солдаты" на сцене Учебного театра Нижегородского театрального училища им. Е.А. Евстигнеева, а на сцене Нижегородского театра кукол с 2021 года ставил спектакли "Как старик трижды смерть обманул", "Солдат и ведьма", "Сказка для непослушных медвежат", "Наша Чукоккала". В 2024 году он поставил юбилейный спектакль "95 лет по ту сторону ширмы".

"Дмитрий Марков за время нашей совместной работы показал, что он сможет повести за собой труппу, предложить свежие идеи. Он чувствует детей и, работая над спектаклем, всегда предлагает зрителю оригинальные приемы",  - отметила директор Нижегородского театр кукол Алла Забегалова.

Напомним, Нижегородский театр кукол, в здании которого в мае стартовали ремонтные работы, планирует вновь открыть свои двери для зрителей в конце октября 2024 года. В здании идёт ремонт и реставрация фасада, а также большого зрительного зала, где будет обновлён интерьер и установлены новые современные кресла, оснащённые механизмом подъёма для маленьких зрителей. 

СПРАВКА:

Дмитрий Марков окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства по специальности режиссер театра кукол и Нижегородское театральное училище им. Е.А. Евстигнеева. В качестве дополнительного профильного образования прошел курс на базе учебного центра "Ленфильм" - высшей школы сценаристов и режиссеров. Он работает в Нижегородском театре кукол с 2007 года, а также преподает мастерство актера с куклой в Нижегородском театральном училище имени Е.А. Евстигнеева.С 2017 года является членом Союза театральных деятелей РФ

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Теги:
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