Нижегородские пенсионеры смогут бесплатно посетить зоопарк "Лимпопо" 1 октября

Фото:
Нижегородский зоопарк "Лимпопо" 1 октября проведёт традиционную акцию, приуроченную к Международному дню пожилых людей.
Как рассказали в пресс-службе зоопарка, в рамках ежегодной акции нижегородцы старшего возраста смогут посетить "Лимпопо" бесплатно: на входе им нужно будет всего лишь предъявить действующее пенсионное удостоверение.
Генеральный директор зоопарка Владимир Герасичкин отметил, что несмотря на действующее во все дни льготы, именно 1 октября визит в зоопарк стал для представителей старшего поколения доброй традицией - церемониалом, который они неизменно соблюдают.
Напомним, летом в нижегородском зоопарке "Лимпопо" родился птенец самого редкого в России белого журавля. Родителями стали стерхи Ворона и Гыда. Ворона является знаменитостью общероссийского масштаба: именно он осенью 2012 года совершил полёт с президентом нашей страны в рамках проекта "Полёт надежды".
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+