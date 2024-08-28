Нижегородские пенсионеры смогут бесплатно посетить зоопарк "Лимпопо" 1 октября Общество

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Нижегородский зоопарк "Лимпопо" 1 октября проведёт традиционную акцию, приуроченную к Международному дню пожилых людей.

Как рассказали в пресс-службе зоопарка, в рамках ежегодной акции нижегородцы старшего возраста смогут посетить "Лимпопо" бесплатно: на входе им нужно будет всего лишь предъявить действующее пенсионное удостоверение.

Генеральный директор зоопарка Владимир Герасичкин отметил, что несмотря на действующее во все дни льготы, именно 1 октября визит в зоопарк стал для представителей старшего поколения доброй традицией - церемониалом, который они неизменно соблюдают.

Напомним, летом в нижегородском зоопарке "Лимпопо" родился птенец самого редкого в России белого журавля. Родителями стали стерхи Ворона и Гыда. Ворона является знаменитостью общероссийского масштаба: именно он осенью 2012 года совершил полёт с президентом нашей страны в рамках проекта "Полёт надежды".