Перевозчики предупредили о возможном дефиците фур в России

Перевозчики предупредили власти о риске возникновения в России дефицита фур, пишут Известия.
В качестве одной из причин называется повышение ставок утильсбора с 1 октября и неподъемный лизинг в 27–29%. По данным ассоциации автомобильных грузоперевозчиков и экспедиторов "АвтоГрузЭкс", также вырос размер налоговых платежей, которые начисляются на полную стоимость транспортного средства с учетом утильсбора. По мнению участников рынка, вместе с ростом ключевой ставки ЦБ это заметно затруднило обновление парка автоперевозчиков.
В ассоциации полагают, что в 2025 году рынок грузовых автоперевозок в РФ может столкнуться с нехваткой новых седельных тягачей грузоподъемностью 18–20 тонн.
В свою очередь, в Минпромторге сообщили о запуске льготной программа лизинга, которая распространяется на седельные тягачи и предусматривает скидку в 850 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что утилизационный сбор на автомобили и прицепы поднят с 1 октября на 70-85%.
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