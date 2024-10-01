Перевозчики предупредили о возможном дефиците фур в России Экономика

Перевозчики предупредили власти о риске возникновения в России дефицита фур, пишут Известия.

В качестве одной из причин называется повышение ставок утильсбора с 1 октября и неподъемный лизинг в 27–29%. По данным ассоциации автомобильных грузоперевозчиков и экспедиторов "АвтоГрузЭкс", также вырос размер налоговых платежей, которые начисляются на полную стоимость транспортного средства с учетом утильсбора. По мнению участников рынка, вместе с ростом ключевой ставки ЦБ это заметно затруднило обновление парка автоперевозчиков.

В ассоциации полагают, что в 2025 году рынок грузовых автоперевозок в РФ может столкнуться с нехваткой новых седельных тягачей грузоподъемностью 18–20 тонн.

В свою очередь, в Минпромторге сообщили о запуске льготной программа лизинга, которая распространяется на седельные тягачи и предусматривает скидку в 850 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что утилизационный сбор на автомобили и прицепы поднят с 1 октября на 70-85%.