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Экономика

Перевозчики предупредили о возможном дефиците фур в России

01 октября 2024 14:05  [109] Экономика

Перевозчики предупредили власти о риске возникновения в России дефицита фур, пишут Известия.

В качестве одной из причин называется повышение ставок утильсбора с 1 октября и неподъемный лизинг в 27–29%. По данным ассоциации автомобильных грузоперевозчиков и экспедиторов "АвтоГрузЭкс", также вырос размер налоговых платежей, которые начисляются на полную стоимость транспортного средства с учетом утильсбора. По мнению участников рынка, вместе с ростом ключевой ставки ЦБ это заметно затруднило обновление парка автоперевозчиков.

В ассоциации полагают, что в 2025 году рынок грузовых автоперевозок в РФ может столкнуться с нехваткой новых седельных тягачей грузоподъемностью 18–20 тонн.  

В свою очередь, в Минпромторге сообщили о запуске льготной программа лизинга, которая распространяется на седельные тягачи и предусматривает скидку в 850 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что утилизационный сбор на автомобили и прицепы поднят с 1 октября на 70-85%.

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Теги:
Автопром Грузоперевозки
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