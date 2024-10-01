Трафик в российских аэропортах вырос на 7,5 млн человек с начала года

Пассажиропоток российских аэропортов в январе-августе вырос на 5,4% к аналогичному периоду 2023 года.
Как сообщает Telegram-канал Росавиации, за этот период трафик в аэропортах РФ суммарно увеличился на 7,5 млн человек.
В августе 2024 года пассажиропоток российских воздушных гаваней вырос на 2,5% и составил 23,8 млн человек. Пассажиропоток аэропортов московского авиационного узла в январе-августе увеличился на 7%, до 50,4 млн человек, в августе — на 4,9%, до 7,9 млн человек.
Ранее сообщалось, что электронные инфостенды для пассажиров установили в аэропорту Нижнего Новгорода. Напомним, что около полумиллиона пассажиров обслужил за лето аэропорт Нижнего Новгорода.
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