Нижегородцы могут купить билеты со скидкой сразу на два матча РПЛ Спорт

Билеты на матчи российской футбольной премьер-лиги "Пари НН" – "Ростов" и "Рубин" – "Динамо" нижегородцы уже могут приобрести со скидкой 50%. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского футбольного клуба "Пари НН".

Согласно информации, 19-20 октября в Нижнем Новгороде пройдут большие футбольные выходные. Сначала "Пари НН" сыграет с "Ростовом", а на следующий день "Рубин" примет московское "Динамо".

Скидка на встречу казанского и московского клубов действует по промокоду. Каждый болельщик сможет найти прокомод на сайте "Пари НН" в личном кабинете, в разделе лояльность, после покупки билета на матч с "Ростовом". Болельщики, уже купившие билет на субботний матч ранее, а также владельцы абонементов получат промокод на почту.

Болельщики, купившие билеты на матч "Рубин" – "Динамо", также смогут попасть на игру "Пари НН" и "Ростова" по аналогичной скидке. Каждый получит промокод, который сможет применить при приобретении билетов на встречу нижегородского и ростовского клубов на сайте fcnn.ru.

Ранее сообщалось, что Виктор Ганчаренко возглавил ФК "Пари НН".