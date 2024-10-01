Движение транспорта по маршруту "Сормовского пробега" ограничат 13 октября

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В Нижнем Новгороде с 00:01 до 14:00 13 октября введут временный запрет на движение транспорта по бульвару Юбилейному на участке от улицы Коперника до улицы Ивана Чугурина и по прилегающей дороге на участке от дома №31А по бульвару Юбилейному до улицы Энгельса.
Как сообщает пресс-служба администрации города, ограничения связаны с проведением 45-го "Сормовского пробега".
Автомобилистам рекомендовано заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.
Ранее сообщалось, что с 31 октября на участке улицы Лубянской будет ограничена парковка транспортных средств.
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