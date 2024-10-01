Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств пожара в нижегородском кафе

Прокуратура Нижегородской области взяла на контроль установление обстоятельств возгорания в кафе на ул. Минина в Нижнем Новгороде.
Как сообщили в надзорном ведомстве, посетители заведения общественного питания были своевременно эвакуированы.
Причины возгорания выясняются.
Надзорным органом будет дана оценка исполнению законодательства о пожарной безопасности.
При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Напомним, ЧП произошло 13 октября 2024 года.
Пожар был ликвидирован на общей площади 200 квадратных метров.
От МЧС России на пожаре работали 11 единиц техники и 38 человек.
Два сотрудника кафе обратились за помощью к медикам.
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