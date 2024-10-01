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Происшествия

Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств пожара в нижегородском кафе

13 октября 2024 17:49  [194] Происшествия

Прокуратура Нижегородской области взяла на контроль установление обстоятельств возгорания в кафе на ул. Минина в Нижнем Новгороде.

Как сообщили в надзорном ведомстве, посетители заведения общественного питания были своевременно эвакуированы.

Причины возгорания выясняются.

Надзорным органом будет дана оценка исполнению законодательства о пожарной безопасности.

При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Напомним, ЧП произошло 13 октября 2024 года.

Пожар был ликвидирован на общей площади 200 квадратных метров.

От МЧС России на пожаре работали 11 единиц техники и 38 человек.

Два сотрудника кафе обратились за помощью к медикам.

 

 

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Теги:
Пожар Прокуратура
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