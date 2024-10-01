Дом купца Гузеева на Ильинской в Нижнем Новгороде выставлен на торги Общество

Фото: Telegram-канал АНО "АСИРИС"

Старинный дом №140/2 по улице Ильинской в Нижнем Новгороде выставлен на торги. Об этом сообщает АНО "АСИРИС".

Двухэтажный полукаменный дом является исторически ценным градоформирующим объектом.

"Он был, предположительно, магазином купца Гузеева. Ажурные наличники, украшающие окна второго этажа, являются ярким примером купеческих зданий конца XIX – начала ХХ веков. Дом расселён и ожидает своего инвестора", - пояснили в ведомстве.

Площадь исторического дома составляет 294,3 кв. метра. Он расположен на участке в 329 кв. метров.

Дом купца Гузеева расположен на пересечении исторических улиц Ильинской и Арзамасской. На последней – всего 8 домов. Улица называлась так изначально, потому что упиралась в Монастырскую площадь (сейчас – Лядова), с которой начиналась большая дорога на Арзамас – Арзамасский тракт.

Напомним, усадьбу Разумовой XIX века выставили на продажу в Ветлуге за 1 рубль.