Один день в Городецком районе
Микрорайон "Печерская гряда" планируется расширить на Казанское шоссе
Ярмарки "Покупайте нижегородское" в октябре
Изменение нескольких маршрутов ОТ с 30 сентября
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
14 октября 2024 18:45  [37] Дом купца Гузеева на Ильинской в Нижнем Новгороде выставлен на торги
14 октября 2024 18:26  [71] Фонд "Круг добра" помог в приобретении препарата для юного нижегородца с миодистрофией Дюшенна
14 октября 2024 17:58  [107] Благоустройство Лопатинского оврага завершилось в Нижнем Новгороде
14 октября 2024 17:22  [124] Дом культуры отремонтировали в Уренском округе по проекту "Вам решать!"
14 октября 2024 16:42  [153] Росприроднадзор проверит регоператора "ОРБ Нижний" после пожара под Богородском
14 октября 2024 16:21  [160] Ремонт тротуара завершен на улице Веденяпина после поручения мэра
14 октября 2024 16:14  [153] Лишение прав за сокрытие автономеров с помощью спецустройств ввели в России
14 октября 2024 15:38  [204] Отмененный автобус № 39 вернут на маршрут в Нижнем Новгороде с 15 октября
14 октября 2024 14:36  [212] Артём Кавинов в ходе рабочей поездки по избирательному округу посетил соцобъекты, обсудил с активистами насущные вопросы и провел прием
14 октября 2024 14:22  [184] ОМК помогла отремонтировать и оснастить мастерскую в выксунской школе
Общество

Дом купца Гузеева на Ильинской в Нижнем Новгороде выставлен на торги

14 октября 2024 18:45  [37] Общество

Фото: Telegram-канал АНО "АСИРИС"

Старинный дом №140/2 по улице Ильинской в Нижнем Новгороде выставлен на торги. Об этом сообщает АНО "АСИРИС".

Двухэтажный полукаменный дом является исторически ценным градоформирующим объектом.

"Он был, предположительно, магазином купца Гузеева. Ажурные наличники, украшающие окна второго этажа, являются ярким примером купеческих зданий конца XIX – начала ХХ веков. Дом расселён и ожидает своего инвестора", - пояснили в ведомстве.

Площадь исторического дома составляет 294,3 кв. метра. Он расположен на участке в 329 кв. метров.

Дом купца Гузеева расположен на пересечении исторических улиц Ильинской и Арзамасской. На последней – всего 8 домов. Улица называлась так изначально, потому что упиралась в Монастырскую площадь (сейчас – Лядова), с которой начиналась большая дорога на Арзамас – Арзамасский тракт.

Напомним, усадьбу Разумовой XIX века выставили на продажу в Ветлуге за 1 рубль.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ОКН Реставрация
Поделиться:
Новости по теме
25 сентября 2024 14:34  [641] Два ОКН в Городце выставлены на торги для их восстановления инвесторами
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод ЛИНК и фабрика Городецкая роспись
01 октября 2024 13:29Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод "ЛИНК" и фабрика "Городецкая роспись"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph