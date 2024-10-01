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Экономика

Построенное по проекту нижегородской ГК "Р-флот" судно передали заказчику

15 октября 2024 13:29  [121] Экономика

Фото: Telegram-канал ГК "Р-флот"

Головное обстановочное судно "Казарка" проекта 3050.1А, построенное по проекту нижегородской группы компаний "Р-флот", передали заказчику. Об этом сообщается в Telegram-канале группы компаний.

Акт приемки судна "Казарка", построенного на Кингисеппском машиностроительном заводе, подписала государственная комиссия. "Казарка" пополнит флот администрации Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей.

"Теплоход оборудован новейшими системами управления судовой энергетической установкой, устройствами для обслуживания судоходной обстановки на внутренних водных путях, современными средствами связи и навигации",- уточнили в ГК "Р-флот".

Напомним, нижегородская судоверфь "Р-Флот" завершила разработку проекта научно-исследовательского судна.

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Теги:
Промышленность Судостроение
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