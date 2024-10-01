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Экономика

Александр Шаронов: "Нулевое чтение" позволяет рассматривать проект бюджета с точки зрения более глубокого понимания экономической ситуации"

17 октября 2024 19:00  [98] Экономика

"Правительство Нижегородской области представило депутатам Законодательного Собрания очень широкий спектр информации о современных тенденциях в экономике региона и России, о возможностях, угрозах и новых вызовах. Данные подкреплены свежими показателями статистики по разным отраслевым показателям. Это богатая аналитика, которая необходима нам для дальнейшей работы", - заявил председатель комитета Законодательного Собрания Нижегородской области по бюджету и налогам Александр Шаронов, комментируя итоги "нулевого чтения" бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

"Когда депутаты рассматривают проект закона об областном бюджете на предстоящий финансовый год в комитетах, это более отраслевое, тематическое обсуждение. «Нулевое чтение» необходимо, потому что позволяет нам обсуждать проект главного финансового документа не только с точки зрения отраслевых интересов, но и с точки зрения более глубокого понимания экономической ситуации и наших основных задач", - продолжил Александр Шаронов.

"Дискуссия была очень полезной, потому что депутаты получили действительно много новой, свежей и разносторонней информации, которая характеризует текущую ситуацию. Прежде всего, это анализ места Нижегородской области в экономике страны, того, как наш регион смотрится в сравнении с другими субъектами РФ, основные вызовы на предстоящий трехлетний период", - заключил председатель комитета Заксобрания Нижегородской области по бюджету и налогам.

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Теги:
Бюджет Законодательное собрание Мнения
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