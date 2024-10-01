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Экономика

Игорь Норенков: "Темпы экономического роста Нижегородской области в этом году значительно превысили темпы роста экономики РФ"

18 октября 2024 07:03  [107] Экономика

Фото: пресс-служба ЗСНО

"Важно понимать, что для грамотного формирования бюджета необходимо учитывать динамику экономики региона. Примечательно, что в 2023 году валовой региональный продукт вырос на 11%, что значительно превышает средние показатели по стране и создает оптимистичные ожидания относительно будущих расходов", - отметил председатель комитета Законодательного Собрания по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Игорь Норенков, комментируя итоги "нулевого чтения" бюджета.

"Согласно текущим темпам роста, валовой региональный продукт Нижегородской области превысил два триллиона рублей. Это внушает уверенность в том, что все запланированные расходы, особенно в социальной сфере, будут обеспечены за счет налогового потенциала региона. Соотношение роста экономики и развития различных секторов составляет надежную основу для выполнения поставленных задач", - подчеркнул Игорь Норенков.

"Объем инвестиций, достигнутый в 2023 году, служит залогом для будущего развития региона. Создание новых производств и рабочих мест не только способствует росту налоговых поступлений, но и укрепляет уверенность, что планы правительства по исполнению бюджета будут успешно выполнены. Все это позволяет дать оптимистичный прогноз о социальном развитии Нижегородской области в ближайшие три года", - добавил председатель комитета.

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Теги:
Бюджет Законодательное собрание Мнения
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