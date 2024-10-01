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Сергей Морозов встретился с нижегородскими предпринимателями 

18 октября 2024 12:43  [85] Бизнес

Фото: Никита Духник

Заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов провел встречу с предпринимателями на тему "Будущее градостроительного развития региона". Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, в мероприятии приняли участие около 70 ведущих предпринимателей региона, которые ведут свою деятельность в градостроительном секторе, а также представители органов власти и инвесторы из других регионов.

Также на встречи присутствовали уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области Павел Солодкий, председатель совета нижегородского регионального отделения "ОПОРА РОССИИ" Ирина Садовникова и заместитель прокурора Нижегородской области Сергей Богатуров, министр градостроительной деятельности и развития агломераций Марина Ракова, министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Роман Воробьев, министр экологии и природных ресурсов Денис Егоров, заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Андрей Ермолаев, и.о. министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Куренков, заместитель министра строительства Евгений Морозов. Законодательное собрание представляли заместитель председателя Денис Бакиев и председатель комитета по градостроительству ЗСНО Василий Суханов.

По словам Сергея Морозова, главным двигателем развития градостроения в регионе является система комплексного развития территорий (КРТ). На данный момент в Нижегородской области в проработке и реализации 47 площадок КРТ площадью около 1 тыс. га с совокупным градпотенциалом 6,7 млн кв. м.

Участники встречи обсудили актуальные вопросы, включая сроки начала строительства обхода Балахны, льготное кредитование граждан, которые хотят  улучшить жилищные условия при расселении КРТ, юридическое оформление земельных участков для недропользования, а также частные вопросы, например, инфраструктурная поддержка проекта "Немецкая слобода" в Дальнеконстантиновском районе.

По итогам встречи будет сформирован пул конкретных мер для их решения. Так, Сергей Морозов предложил уполномоченному по правам предпринимателей Павлу Солодкому присутствовать на заседаниях комиссии по землепользованию и застройке, а по ключевым системным вопросам сделать серию открытых заседаний комиссии для бизнеса и СМИ.

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Теги:
КРТ Предприниматели
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