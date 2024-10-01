Экс-директора нижегородского госпредприятия "ДиРОН" отправили под домашний арест Общество

Суд отправил бывшего директора ГП НО "Достройка и реставрация объектов недвижимости" (ДиРОН) Игоря Коробейникова под домашний арест. Об этом сообщает "Коммерсант-Приволжье".

Он пробудет под домашним арестом два месяца, до 15 декабря включительно.

Игорь Коробейников подозревается в особо крупном мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Вместе с ним по делу проходят еще три человека, все они подозреваются в возможном хищении 3,5 млн рублей.

Отмечается, что экс-директор ГП НО "ДиРОН" признал вину.

Напомним, экс-директора департамента строительства и капремонта Нижнего Новгорода Илью Гора приговорили к 7 годам строгого режима за взятки.