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Бизнес

Нижегородские компании на льготных условиях участвуют в международной выставке "Химия-2024"

22 октября 2024 07:55  [99] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Три нижегородские компании на льготных условиях принимают участие в 27-й Международной выставке химической промышленности и науки "Химия-2024", которая проходит с 21 по 24 октября в Москве.

Поездку организовал региональный Центр поддержки экспорта (ЦПЭ) в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Центр оплатил расходы на разработку макета, застройку и сопровождение коллективного стенда, а также на аренду выставочных площадей и мебели.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов отметил, что "Химия" – одна из крупнейших специализированных выставок в стране. В этом году об участии заявили около 500 компаний, включая предприятия Индии, Ирана, Китая, Республики Беларусь, России, Турции, Узбекистана.

"Нижегородцам участие в выставке позволяет презентовать ассортимент компании на международном уровне, а также провести деловые переговоры с потенциальными партнёрами", – рассказал министр.

Так, свою продукцию на выставке представили ООО "Караон" (производство пластмасс и синтетических смол), ООО "Транпак" (производство химических органических веществ) и ООО "Синтез ПЖК" (производство неорганических химических веществ).

Получить консультацию по всем актуальным мерам поддержки ЦПЭ можно по телефону: +7 (831) 435-18-48.

С начала года эксперты Центра поддержки экспорта организовали участие 52 нижегородских предприятий в 15 выставках. По итогам мероприятий 12 региональных компаний заключили экспортные контракты на общую сумму 1,65 млн долларов.

Напомним, на выставке "Химия-2024" Корпорация развития региона также организовала стенд, где представила преимущества работы на территории нижегородской ОЭЗ "Кулибин".

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Теги:
Выставка Экспорт
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