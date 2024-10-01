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Происшествия

Пять иномарок изъяла Приволжская таможня за неуплату таможенных платежей

29 октября 2024 12:04  [97] Происшествия

Фото: Пресс-служба Приволжского таможенного управления

За 9 месяцев текущего года правоохранительные подразделения Приволжского региона возбудили пять уголовных дел по ст.194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей).

Как уточнили в Приволжском таможенном управлении, граждане незаконно перемещали автомобили, приобретённые для личного пользования, через таможенную границу ЕАЭС из Республики Абхазия.

По указанным уголовным делам автомобили были изъяты у нарушителей.

В ведомстве сообщили что все ввозимые товары для личного пользования облагаются таможенной пошлиной: декларант обязан её оплатить после регистрации таможенным органом пассажирской таможенной декларации.

Если таможенные пошлины за автомобиль не оплачены, то ответственность ложится на конечного владельца, а значит, он может лишиться приобретённого транспортного средства, ввезённого на территорию РФ с нарушением закона.

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Теги:
Автомобили Таможня Уголовное дело
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