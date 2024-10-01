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Экономика

Стоимость аренды жилья в России обновила рекорды

31 октября 2024 11:46  [106] Экономика

Стоимость аренды жилья в России в третьем квартале текущего года обновила исторические максимумы.

Так, в Москве аренда в среднем обойдется в 111 тысяч рублей в месяц, в Санкт-Петербурге - 56 тысяч рублей, в нестоличных городах - 43 тысячи рублей.

Как сообщает РИА Новости, за третий квартал текущего года ставки аренды жилья в Москве выросли на 25%, в Петербурге на 17% и в других городах в среднем на 12%.

Отмечается, что арендная плата растет, даже несмотря на стабилизацию соотношения спроса и предложения на рынке. Среднее количество просмотров объявлений на сайтах в прошлом квартале немного снизилось, а срок экспозиции объявлений увеличился.

Эксперты полагают, что один из ключевых факторов удорожания аренды - это снижение доступности рыночной ипотеки из-за роста ставок до запретительных уровней.

Ранее сообщалось, что спрос на длительную аренду загородного жилья в России вырос летом на 43%.

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Теги:
Аренда Жилье
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