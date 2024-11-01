Нижегородская молодежь сможет принять участие во Всероссийском научно-популярном конкурсе Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородская молодежь сможет принять участие во Всероссийском научно-популярном конкурсе.



Молодежь Нижегородской области может принять участие в научно-популярном конкурсе “Наука. Территория героев”, который проводится по национальному проекту “Наука и университеты”. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Отмечается, что участниками состязания могут стать школьники и студенты от 10 до 22 лет. Этап регистрации проходит на сайте герои.наука.рф. Кстати, там же участники будут решать специальные задания и проходить тематические квизы и квесты.

Вообще, конкурс будет проходить в V этапов. Каждый из них включает в себя 3 типа заданий: “Научный ан” (учитывается активность в соцсетях), “Научный интерес” (веселые и несложные вопросы) и “Научные устремления” (вопросы для знатоков).

I этап конкурса проходит до 20 ноября, II — с 21 октября по 11 декабря, III — с 12 по 18 декабря. С 21 по 29 декабря состоится полуфинал.

Финал конкурса пройдет в День Российской науки, 8 февраля 2025 года, в Москве на базе нового кампуса МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Трое победителей пройдут стажировки в ведущих научно-образовательных центрах страны и получат дополнительные баллы при поступлении в МГТУ им. Н.Э. Баумана.

В частности, в этом году в конкурсе “Наука. Территория героев” приняли участие более 23 тыс. школьников и студентов. Финалистами стали 15 человек.



Одной из победительниц прошлого сезона стала Елизавета Гарифуллина. Она посетила Нижегородский научно-образовательный центр (НОЦ) мирового уровня, который создан по национальному проекту “Наука и университеты”. В лаборатории Института травматологии и ортопедии Университетской клиники Елизавете рассказали о современных средствах реабилитации пациентов, показали оборудование для безопасного исследования скелета человека как в статике, так и в движении.

По словам победительницы, в этот день мир биомеханики открылся для нее с новой стороны.

Как будущего медицинского работника Елизавету особенно вдохновило посещение Института биологии старения, где ей рассказали о методах определения биологического возраста человека, важности этого показателя.

Девушка смогла сама пройти некоторые исследования для определения своего биологического возраста.

Также в центре реабилитации победительница узнала о современных методах восстановления пациентов после травм и заболеваний. Особое внимание уделялось мультидисциплинарному подходу, где работают врачи разных специальностей: физиотерапевты, психологи, логопеды и другие.

“Моя стажировка в Нижегородском НОЦ стала не только возможностью углубить свои знания, но и источником вдохновения для дальнейшего обучения и профессионального роста. Я вернулась с новыми идеями и мотивацией продолжать исследовать мир науки и медицины!” – поделилась победительница конкурса.

Ранее сообщалось, что нижегородцы могут принять участие в просветительской премии общества "Знание".

На награды "Знание.Премия" в этой номинации могут претендовать советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, демонстрирующие выдающиеся успехи в просветительской деятельности в образовательных организациях.

Сообщалось также, что Всероссийский конкурс для молодежи о казачестве стартует в День народного единства.