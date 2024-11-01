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Экономика

Биржевая стоимость сливочного масла побила исторический рекорд

04 ноября 2024 13:31  [25] Экономика

Объединенные Арабские Эмираты вслед за Турцией начали экспортировать сливочное масло в Россию. По состоянию на 2 ноября, из ОАЭ в Россию ввезли 90 тонн сливочного масла - это первый такой случай в истории двух стран. До этого в страну импортировали около 20 тонн продукции из Турции.

Это произошло на фоне резкого роста цен на продукт: власти объясняют происходящее увеличением себестоимости производства, наценкой торговых сетей и повышением цен на импортные сырьевые материалы.

Стоимость сливочного масла на бирже побила исторические максимумы, рассказал телеканалу "360" исполнительный директор ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков. Оптовая цена приблизилась к 8 тысячам долларов за тонну (примерно 900 руб./кг). сверху прибавляются расходы на логистику и различные наценки.

Относительно мирового рынка в России масло не должно быть самым дешевым - это всегда соблазн отправить товар на экспорт и заработать больше денег.

"Мы ж население не ограничиваем: а давайте вы будете выходить за низкую зарплату, потому что высокая зарплата - это путь к инфляции. Точно так же и бизнес. Понятно, что если есть канал, по которому он может реализовать дороже, он будет реализовывать дороже. Поэтому цены в идеале должны быть в рынке", - заявил эксперт.

"Мы видим некоторое возмущение по цене. Соответственно, предложение навряд ли будет более дешевым", - отметил специалист.

Кандидат экономических наук, аналитик Николай Кульбака добавил, что Россия по многим параметрам зависит от зарубежных рынков, и в стране довольно приличное количество импортного масла.

"В производстве молочных продуктов в России достаточно большое количество импортных компонентов: это и оборудование, которое используется, закладки покупаются тоже часто импортные", - рассказал он.

По мнению Кульбаки, стоимость импортного масла вряд ли будет сильно отличаться от отечественного продукта.

"Если цена дороже, то его просто никто не станет покупать. Люди, которые делают подобные закупки, естественно, всегда анализируют в том числе и цену на полке. И никто не будет завозить масло, если оно будет на полке дороже того, что есть. Поверьте, поставщики так не делают", — уточнил он.

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Теги:
Импорт Продовольствие Цены
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