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Экономика

Эксперты посоветовали не ждать существенного снижения цен на красную икру

06 ноября 2024 08:27  [69] Экономика

Фото: с сайта unsplash.com

Существенное снижение цен на красную икру в России в ближайшие несколько лет не прогнозируется, заявил РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.

Он объяснил такую позицию ограниченным предложением и снижением вылова, которое ведёт к росту себестоимости для переработчиков.

"Прогнозы ВАРПЭ (Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортёров (Всероссийская ассоциация рыбопромышленников) - прим. ред.) на ближайшие 5-7 лет предполагают, что рекордные лососевые путины не ожидаются. АКРА считает, что это может удерживать цены на икру под давлением в условиях более ограниченного предложения. К тому же снижение вылова также ведёт к увеличению себестоимости для переработчиков", - сообщил он.

Эксперт напомнил, что с 2025 года предполагается увеличение налогов в рыбной отрасли, и плата будет рассчитываться на основе объёма вылова за последние четыре года. По его словам, это может привести к повышению фискальной нагрузки на предприятия, если объёмы вылова упадут в следующие годы.

При всём при этом, данные факторы в совокупности способны оказать сдерживающее влияние на рынок красной икры в России, заключил Антон Тренин.

В октябре президент ВАРПЭ Герман Зверев рассказывал РИА Новости, что плохая лососевая путина в 2024 году не приведёт к физическому дефициту, но поменяет "экономические координаты" в этом секторе, посколкьу в ближайшую пятилетку не стоит ждать рекордных "красных" путин.

Как сообщалось ранее, стоимость красной икры в России по сравнению с прошлым годом выросла на 25%, и к Новому году цена на этот деликатес может вырасти ещё на 10%.

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Теги:
Продовольствие Рыболовство Цены
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